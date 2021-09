Roberto Tobar - Divulgação

Publicado 24/09/2021 13:39

Rio - A partida entre Barcelona (EQU) e Flamengo, que definirá um dos finalistas da Libertadores na próxima quarta-feira, será apitada por Roberto Tobar. Um dos árbitros mais experientes da América do Sul, o árbitro chileno foi quem apitou a decisão da Copa em 2019, contra o River Plate. Nesta edição, atuou em um jogo do Rubro-Negro, no qual deu cartão amarelo a Gabigol por um "beijinho".



O cartão amarelo recebido por Gabigol foi na vitória por 4 a 1 sobre o Defensa y Justica (ARG), no jogo de volta das oitavas de final desta Libertadores. O Flamengo sequer tinha feito uma falta na partida, mas o camisa 9 foi punido após mandar um "beijinho" a um adversário. Relembre o momento abaixo!



Com a classificação garantida, Gabigol compartilhou um vídeo de um lance que reclamou de pênalti e não perdeu a oportunidade de ironizar as atitudes da arbitragem, comandada por Roberto Tobar (CHI), após a goleada do Flamengo.