Fabián Bustos planeja caminhos para reverter o placar contra o FlamengoFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2021 17:04

Rio - Nesta sexta-feira (24), o técnico do Barcelona-EQU foi entrevistado no "Seleção SporTV", e comentou sobre a atuação da equipe equatoriana na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Liberadores. Além disso, destacou que vê caminhos para reverter o placar no jogo de volta.

"Primeiramente quero agraciar o maestro Júnior, cresci vendo você jogar, é uma honra falar aqui. Em casa, nos sentimos melhor e poderemos fazer algo similar, pressionar alto, utilizar transições rápidas, onde parece que poderemos ganhar... Teremos que equiparar a força com uma equipe que é muito superior, em nomes, principalmente", disse Fabián Bustos, no Seleção SporTV.

"A realidade é que no 11 x 11, falamos muito aos jogadores que perdemos um titular para nós, que fazíamos um bom primeiro tempo, especialmente os primeiros cinco minutos, mas a gente faria algo similar, porque o Flamengo com muito espaço ataca forte, teríamos que fazer uma partida perfeita defensivamente. Não podíamos perder posse de bola", concluiu.