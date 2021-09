Neto - Reprodução

Publicado 24/09/2021 16:51

Rio - A convocação de Tite para os próximos compromissos da Seleção Brasileira segue repercutindo. A lista do treinador dividiu elogios e críticas nas redes sociais. Já no programa "Donos da Bola", o apresentador Neto não poupou o técnico do Brasil.



O ex-jogador detonou Tite por não convocar Bruno Henrique e Dudu, destaques de Flamengo e Palmeiras. Segundo Neto, Fred, do Manchester United, e Raphinha, do Leeds, não deveriam ser convocados.

"Oh, Tite, você é um brincalhão! Você não convocar o Dudu e o Bruno Henrique para a seleção e convocar o Fred e o Raphinha? Oh, Tite, você não é o Tite que eu conheci. Você não é o Tite do Corinthians, você é o Tite da CBF, que não tem presidente", disse Neto no "Donos da Bola" de hoje.



"Quem te contratou foi banido do futebol e você continua fazendo essas asneiras na CBF. Todos vocês! Sem exceção", disparou.



No próximo mês, o Brasil enfrentará a Venezuela no dia 7, em Caracas. Já no dia 10, enfrenta a Colômbia em Barranquilla. Por fim, a delegação brasileira desembarca em Manaus, onde a Seleção duela com o Uruguai no dia 14.