Flamengo e HavanReprodução

Publicado 24/09/2021 14:51

Rio - Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (24), o Flamengo elogiou a Havan, um dos principais patrocinadores do time carioca, cuja empresa pertence ao empresário Luciano Hang, investigado pela CPI da Covid.



O Rubro-Negro exaltou a presença da rede varejista no mercado, destacando o ‘respeito e liberdade’ da empresa. A mensagem, no entanto, não caiu bem com parte da torcida Rubro-Negra.



"Na pesquisa que premiou a Havan como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, nos destacamos no quesito respeito e liberdade. A Havan é a loja da liberdade. Liberdade para você comprar o que quiser, liberdade para ser quem você é! Estamos juntos, Nação!", disse o Rubro-Negro na publicação.



Muitos flamenguistas criticaram a publicação por exaltar demasiadamente a empresa do controverso empresário bolsonarista. Na quarta-feira (22), em nota à imprensa, Hang afirmou ter “total confiança” nos procedimentos adotados pela empresa Prevent Senior após um dossiê ser entregue à CPI da Covid-19 mostrar que a certidão de óbito da mãe do dono das lojas Havan foi fraudada para omitir que a causa foi Covid-19.



O empresário foi convocado para depor na CPI na próxima quarta-feira (29). O empresário é um dos mais ferrenhos aliados do presidente Jair Bolsonaro.



Em maio deste ano, o acordo de patrocínio com a rede de varejista Havan foi criticado por parte da torcida Rubro-Negra. Alguns usuários do Twitter usaram a hashtag #ForaHavan para demonstrar o descontentamento com o acerto.