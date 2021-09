Renato Gaúcho no Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho no FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/09/2021 14:45

Rio - Uma boa notícia para Renato Gaúcho e para o Flamengo. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) liberou o lateral-direito Isla, expulso no jogo de ida contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, para participar do confronto diante do Athletico-PR pela semifinal da competição.

O chileno foi expulso no jogo de ida em Porto Alegre e cumpriu suspensão automática no confronto de volta no Rio. Em ambos, o Flamengo venceu (4 a 0 no Rio Grande do Sul e 2 a 0 no Maracanã) e selou sua classificação para encarar o clube paranaense na próxima fase.



Isla havia sido denunciado no no artigo 250, por "praticar ato desleal ou hostil". Ele podia pegar até três jogos de suspensão, ficando de fora dos dois jogos da semifinal do torneio contra o Athletico-PR.

As duas equipes se enfrentam apenas no fim de outubro. O jogo de ida acontece dia 20 em Curitiba e o de volta no dia 27 no Maracanã. Atlético-MG e Fortaleza decidem a outra vaga.