Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/09/2021 16:21

Rio - O rendimento do Flamengo nas últimas partidas não vem agradando Mauro Cezar Pereira. Em seu perfil no Twitter, o jornalista voltou a fazer críticas a Renato Gaúcho e afirmou que o potencial rubro-negro é de render bem mais.

"Com o elenco que tem, o Flamengo era para ter como objetivo ser um time quase imbatível, mas não tem comando técnico para ser um time quase imbatível", opinou o jornalista.

Apesar disso, o Flamengo está na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil, além de brigar pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o clube carioca encara o América-MG, fora de casa.