Flamengo x Ceará - Alexandre Vidal/ Flamengo

Flamengo x CearáAlexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 22/08/2021 17:57

Rio - O Flamengo perdeu a oportunidade de aproveitar os tropeços de seus adversários e se firmar ainda mais na parte de cima da tabela do Brasileirão. Na tarde deste domingo, o Rubro-Negro ficou no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão. Vina abriu o placar para os nordestinos, enquanto Vitinho empatou para os cariocas. Com o resultado, o time de Renato Gaúcho permanece na quarta colocação, com 28 pontos.

O primeiro tempo ficou marcado por uma atuação apática do Flamengo. Apesar de ficar com a bola por mais tempo, o time carioca não conseguiu ser efetivo e esbarrou na marcação bem feita do Ceará, que estava melhor na partida e foi premiado com um gol. Aos 31, Vina recebeu na área cara a cara com Diego Alves e aproveitou mais uma falha de marcação na zaga do Flamengo para bater e abrir o placar.

Publicidade

Após o gol, o Flamengo até passou a se esforçar mais para tentar chegar ao gol, mas continuou tendo dificuldades. A única chance clara de gol aconteceu quando Gabigol recebeu bom passe de Matheuzinho na área e bateu colocado, mas acabou tirando de Richard e viu a bola ir para fora. O Rubro-Negro ainda esboçou uma pressão no fim, mas não conseguiu levar muito perigo e foi para o vestiário em desvantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo acordou e o jogo passou a ser mais corrido, com oportunidades para os dois lados. O Rubro-Negro empatou logo aos cinco minutos, quando Filipe Luís deu um bom passe que encontrou Vitinho na entrada da área. O camisa 11 encheu o pé para deixar tudo igual.

Publicidade

Após o empate, as duas equipes continuaram fazendo um jogo equilibrado e chegando com perigo ao gol adversário. A melhor chance foi do Ceará, quando Rick fez boa jogada e conseguiu tirar de Diego Alves, mas Léo Pereira salvou em cima da linha. Pelo lado do Flamengo, Michael teve a chance de empatar após receber lindo passe em profundidade de Gabigol, mas parou no goleiro Richard. Com os times desperdiçando as chances de gol, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Agora, o Flamengo tenta se desligar do Campeonato Brasileiro e concentrar suas forças na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o time carioca enfrenta o Grêmio, pelo primeiro jogo das quartas de final.

Publicidade

CEARÁ X FLAMENGO

Local: Castelão (CE)

Publicidade

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

CEARÁ: Richard, Fabinho, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco;Fernando Sobral, William Oliveira (Pedro Naressi), Rick (Erick), Lima e Vina (Mendoza); Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira.

Publicidade

FLAMENGO: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira (Rodinei) e Filipe Luís; João Gomes, Diego (Max) e Éverton Ribeiro (Gustavo Henrique); Michael (Lázaro), Vitinho e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: CEA: Vina (31' do 1ºT); FLA: Vitinho (5' do 2ºT)

Publicidade

Cartões amarelos: FLA: João Gomes e Diego