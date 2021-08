Willian Arão, volante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/08/2021 10:05

Rio - A chegada de Renato Gaúcho transformou o ambiente no Flamengo. Além de estar empilhando resultados positivos, o futebol do Rubro-Negro também melhorou e a alegria tem tomado conta do elenco. Segundo o volante Willian Arão, em entrevista ao "Globo Esporte", a vinda do novo treinador recuperou a confiança dos jogadores.

"Se eu pudesse destacar alguma coisa, destacaria a felicidade do nosso grupo. Temos um grupo muito feliz e confiante. Sabemos que não somos imbatíveis e nem o melhor time do mundo. Não somos perfeitos, mas estamos", afirmou o volante antes de completar:

"Vamos ao Ninho com prazer em trabalhar todos os dias, em evoluir, sem vaidade, sem egoísmo, e queremos sempre evoluir e aprender. Estamos vivendo um ótimo momento, muito feliz e confiante, com prazer de ir ao Ninho e dar o melhor, desfrutar da estrutura que o clube nos dá. Esperamos consolidar mais um ano vitorioso e chegar no final com todos os títulos possíveis", concluiu.

Sem Arão, suspenso com o terceiro amarelo, o Flamengo entra em campo neste domingo. O clube carioca vai enfrentar o Ceará, às 16h, na Arena Castelão.