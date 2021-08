Renato Gaúcho - reprodução

Publicado 22/08/2021 19:50

Rio - Após o empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, Renato Gaúcho se mostrou satisfeito com a atuação da equipe do Flamengo neste domingo. Por conta dos nove desfalques, o técnico precisou fazer alterações no time titular e, segundo a avaliação do treinador, quem entrou, como Michael e Vitinho, autor do gol do Flamengo, correspondeu as expectativas para o duelo válido pelo Brasileirão.



"Gostei muito da equipe. Apesar dos desfalques. É uma coisa que eu não sinto porque tenho um grupo. Quem entrou esteve muito bem. É uma decisão a cada três dias. O grupo correspondeu muito bem. Na minha opinião, jogamos melhor que o Ceará. Criamos mais, poderíamos ter saído com a vitória. Sempre encontramos muitas dificuldades em jogar aqui, seja contra o Ceará, seja com o Fortaleza. A equipe se portou bem, só faltou o segundo gol para sair com o três pontos. Fiquei feliz porque competimos", avaliou o comandante do Fla.



Entre os titulares, Renato não contou com Isla, Willian Arão, Arrascaeta e Bruno Henrique, além de Rodrigo Caio, já afastado do time há mais tempo. Mesmo com todas ausências no setor ofensivo, Pedro só foi acionado pelo treinador aos 37 minutos da etapa final, entrando no lugar do atacante Gabriel Barbosa.



Questionado sobre o camisa 21, Renato explicou o motivo de não tê-lo colocado ao lado de Gabigol, garantindo que Pedro terá espaço com ele.



"Tenho conversado quase diariamente com o Pedro. Tive uma conversa muito boa com ele outro dia. Falei que é um jogador de muitas qualidades, novo, vai estar na Seleção no futuro, mas joga hoje em uma posição que tem o Gabigol. Sempre falo que é difícil escalar o Flamengo pela qualidade do elenco. Infelizmente só podem jogar 11. Ele joga na posição que tem o Gabriel. Comigo, ele (Pedro) jogou quase todos jogos, ou do início ou entrando. Tentei colocá-lo com o Gabriel em alguns jogos, mas há jogos e jogos. Dependendo do que precisamos, podem atuar juntos. Hoje era difícil, o Ceará nos atacou bastante. O Pedro tem o espaço dele. É uma dor de cabeça que gosto de ter. Vários jogadores de Seleção. Converso com ele, já dei vários conselhos. É um jogador que vai estar na Copa do Mundo (de 2026)", afirmou Renato ainda no Castelão.

O Flamengo volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta, em Porto Alegre, enfrenta o Grêmio no jogo de ida das quartas de final. Os times voltam a campo pelo Brasileirão no fim de semana: o Rubro-Negro visita o Santos, na Vila no sábado, e o Ceará encara o América-MG, domingo, no Independência.