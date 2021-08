Romildo Bolzan Jr - Divulgação

Rio - A vitória por 2 a 0 em cima do Bahia deu um novo ânimo para o Grêmio, que vai enfrentar o Flamengo de Renato Gaúcho na Copa do Brasil. Em coletiva após a partida, o presidente do time gaúcho, Romildo Bolzan, reconheceu a força do time do ex-treinador, mas ainda não jogou a toalha.

"O Flamengo é elogiado, festejado, um time consolidado, mas não é invencível. Nós vamos para o enfrentamento, vamos para a disputa. Reconhecendo todo o momento do Flamengo, mas nós estamos em um de recuperação e capazes de fazer uma grande partida. Vamos tentar a vitória", afirmou o dirigente, antes de falar sobre Renato:

"O Renato sempre vai ser lembrado como um ídolo em campo e fora dele, mas estamos em lados opostos. A gente tem civilidade, reconhecer, agradecer… mas neste momento, estamos em lados opostos, cada um vai buscar o seu resultado e isso faz parte do futebol", concluiu.

Antes de enfrentar o Tricolor, o Flamengo entra em campo neste domingo pelo Brasileirão, contra o Ceará, às 16h, na Arena Castelão.