Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/08/2021 10:40

Ceará - Durante a entrevista coletiva após o empate contra o Ceará, Renato Gaúcho abordou um comentário de Roger Flores durante a transmissão da partida pela Rede Globo. O ex-jogador sugeriu a possibilidade de a diretoria do Flamengo ter pedido para o técnico utilizar menos Pedro, que vive mal momento, após ter sido impedido pelo clube de disputar os Jogos Olímpicos. Renato rebateu o ex-jogador.

Publicidade

"Acho até engraçado (risos). O Roger foi um grande jogador, é um grande comentarista, tenho admiração por ele, mas seu feeling dessa vez está totalmente errado. Em primeiro lugar, em qualquer clube que eu trabalhar, quem vai escalar o time sou eu", afirmou.



Além disso, o técnico afirmou que vem conversando bastante com o centroavante e negou qualquer atrito com o jogador revelado na base do Fluminense.

Publicidade

"Depois, eu tenho conversado quase que diariamente com o Pedro, outro dia tive uma conversa muito boa com ele, mas hoje ele joga também numa posição que tem o Gabigol. Eu sempre falo para o meu grupo: é até difícil escalar o Flamengo pela qualidade dos jogadores. Infelizmente só podem jogar 11", concluiu.