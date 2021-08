Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Publicado 23/08/2021 13:22

Rio - O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 contra o Ceará no Brasileirão em uma partida que Renato Gaúcho poupou boa parte do time titular rubro-negro. A decisão não agradou muito o jornalista Mauro Cezar Pereira. Na sua opinião, o clube carioca começa a abrir mão do Brasileiro.

"Campeão brasileiro em 2019 e 2020, o Flamengo, com Renato, aos poucos vai dando prioridade ao mata-mata. Quando a distância para o líder da Série A for enorme, poderá dizer que o campeonato está muito difícil e que o negócio é dar maior atenção aos demais certames. É o que chamam de criar a dificuldade para vender a solução", disse.

Um dos atletas poupados foi Arrascaeta. O jornalista questionou se a decisão de não colocar o jogador em campo foi para facilitar a vida da seleção uruguaia.

"Arrascaeta foi tirado da partida por "fadiga muscular". Em uma semana ele estará se apresentando à seleção do Uruguai. Fica a pergunta: o Flamengo poupou seu jogador para o time de Óscar Tabárez?", afirmou.