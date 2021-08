Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - A situação envolvendo Pedro e o momento complicado dele no Flamengo repercutiu muito na imprensa esportiva. Após o comentarista Roger Flores sugerir que o jogador vem tendo poucas oportunidades devido a um orientação da diretoria rubro-negra, o narrador Gustavo Villani afirmou que se estivesse no lugar do centroavante pediria para sair do clube carioca.

Pedro chegou ao Flamengo no ano passado, por empréstimo à Fiorentina. Mesmo sem conseguir assumir a posição de titular do time, o jogador foi um dos destaques do Rubro-Negro na última temporada, sob o comando de Jorge Jesus, Domènec Torrent e também Rogério Ceni.

No entanto, nas últimas semanas as coisas mudaram. O jogador foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos, mas acabou não liberado pelo Flamengo. Após o ocorrido, Pedro passou a amargar um jejum de gols e atuações ruins. Sob o comando de Renato Gaúcho, o atleta acabou recebendo menos oportunidades.