Publicado 24/08/2021 10:19

São Paulo - Luísa Sonza curtiu seus primeiros dias de solteira no Rio de Janeiro. Após anunciar o fim do seu namoro com Vitão, a cantora passou o fim de semana na Cidade Maravilhosa com alguns amigos cantores e aproveitou para fazer uma nova amizade: com o também recém-solteiro (e bonitão!) Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, ex da atriz Giullia Buscacio.

Os dois fizeram um passeio de barco que durou até a noite de domingo e estavam na companhia de dois casais: Gabi Melim e o namorado, o cantor Gabriel Geraissati; e Guto, da dupla Outro eu, com a namorada, Clara Farias. Junto ao grupo estavam ainda o influenciador Gabriel Rocha e uma outra amiga chamada Victoria. Pedro Calais terminou recentemente o namoro com Buscacio pela segunda vez. A aproximação dele com Luísa Sonza começou a dar o que falar. Além do passeio de barco, eles foram vistos conversando na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o cantor mora.

Luísa chegou ao Rio no fim de semana após gravar, na sexta, sua participação no júri do “Super dança dos famosos”, em São Paulo, onde mora. Após dois dias na cidade, ela já voltou para casa. A cantora publicou alguns registros da turma se divertindo bastante no barco e causou burburinho ao legendar o post com o título da sua nova música: “Melhor sozinha”. Mas, como podemos ver, ela estava muitíssimo bem acompanhada.