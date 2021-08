Aos 64 anos, Cissa Guimarães aproveita dia de sol na praia

Rio - Cissa Guimarães, de 64 anos, aproveitou o forte sol que fez no Rio de Janeiro na tarde de segunda-feira para curtir uma praia. A apresentadora se refrescou no mar da Praia de Ipanema, na Zona Sul da cidade. Cissa Guimarães posou para fotos com algumas crianças e fãs que a abordaram no local. Atualmente, Cissa é uma das apresentadoras do "É de Casa". Ela está longe das novelas desde o fim de "Amor de Mãe", em que fez uma participação interpretando a si mesma.

