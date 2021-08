MC Poze e Camilla de Lucas - Reprodução/Montagem

Publicado 24/08/2021 17:27

Rio - Camilla de Lucas se pronunciou sobre a polêmica com MC Poze na tarde desta terça-feira (24). A história começou quando o funkeiro ficou irritado com o comentário de ex-BBB . Ele havia anunciado que espera o terceiro filho, fruto do namoro com Vivianne Noronha, e entendeu como uma indireta um comentário que a apresentadora do "The Masked Singer" fez.

Camilla de Lucas brincou nas redes sociais que ainda tem medo de gravidez na adolescência, mesmo já sendo adulta. "Eu com 26 anos tenho medo de engravidar na adolescência. E vocês?", escreveu. O post da ex-BBB foi entendido como uma alfinetada no funkeiro, pois ele tem 20 anos e a namorada apenas 17.

Após a repercussão da polêmica, Camilla se pronunciou nas redes sociais e negou a indireta. "Eu fiz um post falando sobre mim, de uma conversa que tive com meu namorado e as pessoas estão vinculando ao Poze e a esposa grávida. Parem de propagar notícias falsas e inverdades. Mandei mensagem para ele e para esposa para explicar o caos que a internet causa. Gente, já chega", escreveu a finalista do reality show da Globo.

Ela ainda publicou dois prints junto do posicionamento. Camilla de Lucas mostrou uma conversa com o namorado sobre os filhos que querem ter e também as mensagens que está recebendo no Instagram de ataques após a polêmica.