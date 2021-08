Ivete Sangalo e Douglas Souza - Reprodução/Montagem

Ivete Sangalo e Douglas SouzaReprodução/Montagem

Publicado 24/08/2021 15:55

Rio - Acontece, neste sábado, o Feijokê da Veveta. De forma virtual, a cantora baiana receberá a Banda Eva, o ator Ary Fontoura, além do atleta olímpico Douglas Souza para um karaokê especial. Sensação das redes sociais, o jogador de vôlei adora uma boa música, assim como Ary Fontoura, que se destacou com conteúdos divertidos nas redes sociais, atraindo o público jovem.

Os fãs poderão assistir a live no perfil da Ivete no Instagram (@ivetesangalo), com a chance de participar e interagir com a cantora, para cantar seus sucessos favoritos. Os convidados também vão bater um papo com ela, além de, claro, soltar a voz.Escolhida como nova embaixadora de Perdigão, Ivete Sangalo estreou a campanha "O Sabor de Perdigão tem Poder" em junho deste ano e vem participando de diversas ativações da marca. O Feijokê será transmitido no Instagram da cantora a partir de 14h no sábado (28 de agosto).