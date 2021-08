Charlie Watts em julho de 2019, durante a turnê ’No Filter’ - AFP

Charlie Watts em julho de 2019, durante a turnê ’No Filter’AFP

Publicado 24/08/2021 14:12 | Atualizado 24/08/2021 14:16

Rio - Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, morreu aos 80 anos. Segundo o jornal "The Sun", o músico, que é considerado um dos maiores bateristas do rock, morreu poucas semanas depois de deixar uma turnê da banda pelos Estados Unidos para passar por uma cirurgia cardíaca.

fotogaleria

Publicidade

O lendário baterista passou por "um procedimento bem-sucedido" em Londres, na Inglaterra, depois que um problema foi encontrado durante um check-up de rotina. "Pela primeira vez, meu tempo está um pouco errado", disse Watts após anunciar que não poderia participar da turnê.

"Estou trabalhando muito para ficar em forma, mas hoje aceitei, por recomendação dos especialistas, que isso vai demorar um pouco. Depois de toda a decepção com atrasos na turnê causados por Covid, eu realmente não quero que os muitos fãs dos Stones nos Estados Unidos que têm ingressos tenham outro adiamento ou cancelamento", completou.

Publicidade

Em 2022, a banda Rolling Stones completa 60 anos. O objetivo do grupo era que Charlie Watts voltasse a se preparar para as celebrações de aniversário, data em que eles pretendem lançar seu primeiro álbum com canções originais em 17 anos.