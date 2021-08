Carlos Alberto Chaves, - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Carlos Alberto Chaves,Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 18:14 | Atualizado 20/08/2021 19:04

Rio - O ex-secretário de Saúde do Rio Carlos Alberto Chaves morreu, nesta sexta-feira, vítima da covid-19. Segundo as primeiras informações, Chaves estava internado no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio. Ele foi o quarto gestor da saúde estadual desde o início da pandemia, ficando à frente da pasta entre setembro de 2020 e maio deste ano.

"Incansável na luta por salvar vidas no meio desta pandemia. Assim foi a passagem do médico Carlos Albertos Chaves à frente da Secretaria de Saúde. Por isso, hoje é um dia extremamente triste, não só para familiares e amigos, mas para toda a população do estado do Rio de Janeiro, que se despede de um dos homens que mais lutou pela chegada e distribuição da vacina", lamentou o governador Cláudio Castro.



Publicidade

Ainda de acordo com Castro, Chaves foi fundamental para a distribuição de vacinas no estado: "Inteligente, direto e extremamente humano em suas relações, Dr. Chaves foi um dos principais responsáveis pela elaboração da exitosa logística de entrega dos imunizantes aos 92 municípios. Exercendo o papel de líder e com a grande sensibilidade que tinha, por muitas vezes conduziu pessoalmente as aeronaves para agilizar a entrega das vacinas ao interior".



"Todo meu respeito e eterna gratidão pelo bem que fez por nossa população. Em sinal de profundo pesar, decreto luto oficial de três dias. Que Deus possa confortar familiares e amigos", acrescentou Castro, que decretou luto de três dias.

Publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ) também lamentou o falecimento do ex-secretário. "Incansável no combate à pandemia, foi responsável por levar doses de esperança para milhares de lares fluminenses. Como um herói, lutou sem descanso para oferecer a melhor logística de distribuição da vacina contra a Covid-19 nos 92 municípios do Estado. Que seu exemplo de força e coragem permaneça vivo em nossos corações e conforte seus amigos e familiares".

Trajetória na Saúde do Rio

Publicidade

Carlos Alberto Chaves assumiu a Secretaria Estadual de Saúde do Rio após sucessivas denúncias de corrupção, que culminaram na destituição do ex-governador Wilson Witzel. O ex-secretário foi nomeado por Cláudio Casto em 25 de setembro de 2020, permaneceu como chefe da Saúde por oito meses e foi sucedido por Alexandre Chieppe.



Após deixar o posto de secretário, Chaves passou a coordenar a captação de órgãos para transplantes no Rio de Janeiro. Antes da Saúde, ele trabalhou no Ministério Público do Rio (MPRJ), coordenando o Grupo de Apoio Técnico Especializado. Foram quase dez anos no órgão.