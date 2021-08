Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho - Arquivo O Dia

Publicado 19/08/2021 07:35 | Atualizado 19/08/2021 09:10

Rio - Quatro criminosos foram baleados, na manhã desta quinta-feira, após trocar tiros com policiais militares em um dos acessos ao Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Dois fuzis calibre 556, uma pistola e um revólver foram apreendidos por agentes do 41ºBPM (Irajá).

De acordo com a corporação, uma equipe estava em patrulhamento pelo bairro de Vicente de Carvalho quando se deparou com bandidos armados nas proximidades da Praça Cotigi. Os policiais foram atacados e houve revide. Após o confronto, quatro criminosos foram localizados feridos.

O socorro dos feridos foi feito para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. A ocorrência está em andamento.