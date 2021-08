2017-09-04 - AGÊNCIA DE NOTîCIA - PARCEIRO - Policiais do Batalhão de Choque fazem operação no Morro da Covanca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (4), para coibir o tráfico de drogas e roubo de carros e cargas na região - Rommel Pinto/Parceiro/Agência O Dia

2017-09-04 - AGÊNCIA DE NOTîCIA - PARCEIRO - Policiais do Batalhão de Choque fazem operação no Morro da Covanca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (4), para coibir o tráfico de drogas e roubo de carros e cargas na regiãoRommel Pinto/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/08/2021 20:22 | Atualizado 19/08/2021 20:25

Rio - Uma intensa e recorrente troca de tiros tem sido relatada por moradores da Praça Seca e do Campinho, na Zona Oeste, desde a última semana, quando o miliciano Edmilson Gomes, o Macaquinho, foi preso. De acordo com relatos de moradores, os disparos ouvidos na região seriam fruto de confrontos entre traficantes e milicianos que brigam pelo morro da Covanca, que era liderado pelo paramilitar.

A troca de tiros mais recente aconteceu na noite desta quinta-feira. Usuários no Twitter se queixam da falta de segurança na região. "Bandidos e facínoras disputam morros na praça seca abandonada pelo poder público", disse um usuário.

Publicidade

A Polícia Militar foi questionada se há alguma ação ocorrendo no Morro da Covanca nesta quinta-feira, mas até a publicação desta matéria nenhuma resposta foi dada.



O miliciano Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, líder da milícia nas zonas Norte e Oeste, foi preso em uma força-tarefa da Polícia Civil, na tarde da última quinta-feira. O miliciano era foragido da Justiça do Rio ao lado do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. Ele fazia parte do quadro dos criminosos mais procurados do estado, desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Publicidade