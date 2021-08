Diony Lopes está foragido e contra ele consta um mandado de prisão - Divulgação/Portal dos Procurados

Diony Lopes está foragido e contra ele consta um mandado de prisãoDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 19/08/2021 18:43 | Atualizado 19/08/2021 18:55

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira (19), um cartaz que pede informações sobre o paradeiro do traficante Diony Lopes Torres, o Playboy, de 37 anos. O criminoso era o principal alvo da Operação Domínio Final , realizada nesta quarta (18), pela da 62ª DP (Imbariê), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MRPJ).

A ação buscava enfraquecer o braço financeiro do tráfico de drogas das comunidades de Parada Angélica e Vila Sapê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com duas denúncias oferecidas à Justiça, 13 dos criminosos atuavam na localidade de Parada Angélica e outros 15 em Vila Sapê. Na primeira, a denúncia aponta a liderança de Gilberto Soares Alves, conhecido como "Caveirinha". Na segunda, a liderança é do traficante Playboy, que é considerado foragido da Justiça.



Ainda de acordo com as investigações, o grupo operava armado, com divisão de funções, entre lideranças, gerentes e auxiliares, por meio de intimidação dos moradores, comerciantes e frequentadores dos locais. A investigação contra o grupo foi iniciada a partir de inquérito policial instaurado pela 62ªDP, que apurava crimes de roubo realizados no eixo das vias Rio-Magé, Avenida Coronel Sisson e Avenida Automóvel Clube.



Contra o traficante Diony Lopes, consta um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias, pelo crime de associação para a produção e tráfico e condutas afins, com aumento de pena por tráfico ilícito de drogas, com inquérito instaurado pela 62ª DP. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

Publicidade