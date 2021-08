Rio de Janeiro

Subordinados de Montenegro participaram 'ativamente' de conversas com presos, mostra investigação

Segundo desembargador, superintendente e subsecretário da Seap não só presenciaram, como fizeram intervenções em entrevistas do secretário com traficantes ‘FB’ e ‘Tineném’. Além disso, junto com Raphael Montenegro, teriam permitido a entrada de itens proibidos em Bangu no aniversário de 'Abelha'

