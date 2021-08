Taxa de letalidade do vírus da covid-19 caiu de 5,57% para 5,56% - Foto: Divulgação

Publicado 19/08/2021 17:51 | Atualizado 19/08/2021 18:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou nas últimas 24 horas, 188 óbitos por covid-19 e 4.770 confirmados da doença, nesta quinta-feira (19). De acordo com o painel de monitoramento do vírus, o número total de diagnósticos positivos subiu para 1.097.935, enquanto as mortes atingiram 61.090.



A taxa de letalidade do vírus da covid-19 caiu de 5,57% para 5,56%, mas segue a mais alta do país. Até o momento,1.017.583 pessoas já se recuperaram da doença no estado.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 70.1% Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 44,5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem64 pessoas e a de enfermaria, 49.



Vacinação de adolescentes



A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quarta-feira, o calendário de vacinação contra a covid-19 para adolescentes de até 15 anos. O imunizante usado será o da Pfizer, único liberado pela Anvisa para esta faixa etária. O calendário seguirá escalonado, com três dias para cada idade e começa na segunda-feira (23).A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) encerra esta semana a vacinação da população adulta contra a covid-19.

Especificamente para os adolescentes com deficiência não haverá escalonamento e a partir dos 12 anos eles já podem se vacinar de segunda-feira em diante. Pessoas com esta condição, adultos ou adolescentes, devem apresentar laudo da rede publica ou particular; cartões de gratuidade no transporte publico; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de uma pessoa com deficiência.