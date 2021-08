Operação foi batizada de Bico de Pena - Divulgação

Publicado 19/08/2021 15:29

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes do Rio exonerou o presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos, Hildo Braga Ricardo, da função de membro da Primeira Comissão Municipal de Recursos de Infrações (CORIN I) da pasta. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (19). Hildo foi alvo de uma ação da Polícia Civil, nesta quarta-feira (18), que apura indícios de fraudes nas eleições do sindicato e suspeitas de desvios de dinheiro.

O presidente, junto com o vice-presidente, o tesoureiro e o ex-presidente, são investigados por organização criminosa e falsidade ideológica. A operação "Bico de Pena" apontou que as fraudes no processo eleitoral vem sendo cometidas ao longo dos anos, para que o grupo se mantenha no poder apenas com um rodízio dos seus integrantes nos cargos da Diretoria.

As investigações foram iniciadas a partir de denúncias referentes às eleições de 2019 em que o grupo utilizou manobras fraudulentas para conseguir os votos necessários para o pleito. Segundo os investigadores, Hildo Braga possui extensa ficha criminal e já foi, inclusive, condenado por assalto à mão armada.