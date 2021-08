Portal dos Procurados oferecia R$ 1 mil para capturar Gilvan, o 'Bazuca' - Divulgação

Portal dos Procurados oferecia R$ 1 mil para capturar Gilvan, o 'Bazuca'Divulgação

Publicado 19/08/2021 17:43

Gilvan Leite da Silva, o "Bazuca", líder do tráfico de drogas do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, morreu em confronto com policiais do 41º BPM (Irajá), na manhã desta quinta-feira.

O criminoso Gilvan Leite da Silva, o "Bazuca", líder do tráfico de drogas do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, morreu em confronto com policiais do 41º BPM (Irajá), na manhã desta quinta-feira. Outros três traficantes que faziam a segurança do criminoso foram baleados e ainda não há informações do estado de saúde deles. O Portal dos Procurados oferecia uma recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à sua prisão.

Informações iniciais apontam que um dos líderes do Complexo da Serrinha, na Zona Norte do Rio, planeja invadir o Morro do Juramento, que é dominado até o momento pelo Complexo Vermelho, facção rival do TCP.

'Bazuca' era líder do tráfico de drogas do Morro do Juramento, na Zona Norte Divulgação



Após a morte do chefe do tráfico, houve toque de recolher e comerciantes tiveram que fechar as portas. Por volta das 14h50, a plataforma Fogo Cruzado registrou um novo tiroteio na região.

Policiais Militares apreenderam armas ao fim do confronto Divulgação



De acordo com a corporação, uma equipe estava em patrulhamento pelo bairro de Vicente de Carvalho quando se deparou com bandidos armados nas proximidades da Praça Cotigi. Os policiais foram atacados e houve revide. Após o confronto, quatro criminosos foram localizados feridos. Eles foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Dois fuzis calibre 556, uma pistola e um revólver foram apreendidos na ação.

A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho). O policiamento segue intensificado na região.