O Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, terá leitos revertidos para atender pacientes da covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/08/2021 21:21

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que está atuando na abertura de mais leitos diante do avanço da variante Delta no Rio. Segundo a SES, está em processo a abertura de Chamamento Público para credenciar 150 leitos Covid-19 na rede privada. Dentre outras ações, estão a abertura de mais 20 leitos no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz) e a manutenção dos leitos Covid do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns Neumann (HRZA), que estavam sendo transformados para atender pacientes não Covid.

Além disso, serão convertidos 18 leitos de UTI para atendimento Covid no Hospital Universitário Pedro Ernesto. As ações, afirma a SES, fazem parte do Plano de Contingência da Covid-19, que prevê a ativação de ações de contingência, em diferentes níveis, a partir de determinados cenários epidemiológicos.

Na nota, a SES afirma, ainda, que existem três processos de aquisição dos medicamentos do kit intubação abertos e em fase final de tramitação. Segundo a pasta, houve, até o momento, a aquisição e distribuição de 3.424.434 unidades desses medicamentos para abastecimento suplementar das unidades de saúde.



As informações foram enviadas ao DIA e contemplam parte dos dados solicitados pela Defensoria Pública do Estado do Rio em ofício com data de 9 de agosto, enviado à SES. No documento, a Defensoria solicitava que as respostas fossem enviadas num prazo de até 72 horas. Na tarde desta quinta-feira, o órgão havia informado ainda não ter recebido as informações.