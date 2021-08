Presidente da Liesa revela que Cidade do Samba receberá grande show em outubro - Foto: Alberto João / Agência O Dia

Presidente da Liesa revela que Cidade do Samba receberá grande show em outubroFoto: Alberto João / Agência O Dia

Publicado 19/08/2021 20:42 | Atualizado 19/08/2021 20:42

Rio - As 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e mais a direção da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) participaram da inauguração do espaço para reuniões na Cidade do Samba, na noite desta quinta-feira, na Zona Portuária da cidade. O prefeito Eduardo Paes estaria presente, mas cancelou por uma reunião de última hora com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. A presidente da Riotur, Daniela Maia, representou Paes, e confirmou o apoio do poder público para os desfiles em 2022. Ela não revelou valores, mas a expectativa é que cada agremiação receba uma verba de R$ 1,5 milhão, pago em seis parcelas de R$ 250 mil. A Liga e a Prefeitura reafirmaram que é fundamental o avanço da vacinação para realização dos desfiles na Avenida Marquês de Sapucaí.

O Caderno de Encargos dos Blocos será publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial.

Publicidade

"Uma honra estar aqui. Estou para defender o carnaval para que nunca mais aconteça o que aconteceu no passado. Em breve, vamos anunciar a subvenção. Existem questões burocráticas. Não falta vontade do prefeito. É só ter um pouco mais de paciência. Prometo que vamos acelerar o processo. A Sapucaí vai ficar linda com uma nova iluminação", afirmou Daniela.

A Cidade do Samba foi desinterditada no mês passado, após um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Corpo de Bombeiros, Liesa, RioUrbe e a Riotur. Esse acordo estabelece prazos para adequações nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e será encerrado após a plena regularização da edificação, quando é emitido o Certificado de Aprovação.



Presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, ressaltou a parceria da Liga com a Prefeitura do Rio.



"Nós [direção da Liesa] sabemos valores e prazos da subvenção. Temos certeza do compromisso que o prefeito tem com o carnaval e a preocupação com os desfiles das escolas de samba. Ele [Paes] disse que não vamos ficar desamparados. Hoje, a gente começa a revitalizar a Cidade do Samba. Primeiro grande show na Cidade do Samba em outubro. Será um grande espetáculo", prometeu.

Publicidade

Perlingeiro contou também que a Cidade do Samba receberá uma unidade do Corpo de Bombeiros. “Além de estratégico, o local é perfeito para a entrada e saída de caminhões, com bastante espaço para manobras e portões planejados para a passagem de alegorias, que são muito maiores, até”, comentou o presidente.