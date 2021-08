Seap se disse comprometida a combater irregularidades no sistema penitenciário - Philippe Lima/Governo do Estado

Publicado 19/08/2021 20:28 | Atualizado 19/08/2021 20:32

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) demoliu, nesta quinta-feira (19), uma obra irregular feita na Cadeia Pública Jorge Santana, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo o RJTV, da TV Globo, o "puxadinho" estava sendo construído para conceder o benefício de visitas íntimas aos presos provisórios. De acordo com as denúncias de servidores da Seap, a construção aconteceu sem licitação e foi feita após pagamento de propina de uma facção para a administração, com dinheiro apreendido em uma revista na Cadeia Pública José Frederico Marques. O vice-presidente da Associação Nacional de Policiais Penais, Wilson Camilo, relatou que avisou sobre a obra ao ex-secretário da pasta, Raphael Montenegro, preso na última terça-feira (17). A determinação para demolir partiu do governador Cláudio Castro. A Seap informou que uma sindicância foi instaurada para apurar as responsabilidades pela construção. A pasta também reforçou o compromisso de "combater qualquer irregularidade no sistema penitenciário do Rio."