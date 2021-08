Câmara aprova dose de reforço da vacina contra a Covid-19 - Divulgação

Câmara aprova dose de reforço da vacina contra a Covid-19 Divulgação

Publicado 19/08/2021 18:01 | Atualizado 19/08/2021 20:26

Rio - A Câmara dos Vereadores aprovou, nesta quinta-feira, a terceira dose da vacina contra a covid-19. Caso não haja a entrega das doses de reforço, o Projeto de Lei 565/2021 autoriza o município a comprar vacinas diretamente dos laboratórios.

“Esse projeto foi apresentado para pressionar as autoridades a aplicar imediatamente o reforço da terceira dose nos idosos. Se o ministério da saúde não enviar as vacinas, o município poderá comprar diretamente dos laboratórios, o que já foi devidamente autorizado pelo supremo tribunal federal”, afirmou a autora do PL, a vereadora Teresa Bergher (Cidadania).

O projeto foi votado em primeira discussão em caráter de urgência. Ele estabelece que idosos que já receberam as duas doses da vacina AstraZeneca ou Pfizer no primeiro semestre de 2021 recebam uma dose de reforço. O texto voltará para a segunda discussão na próxima semana.