Hospital Geral de Nova Iguaçu terá novas medidas restritivas a partir desta quinta-feira (19). - Lucas Mendes - HGNI

Publicado 18/08/2021 19:00

O aumento da circulação e alta contaminação da nova variante da Covid-19, chamada de Delta, fez a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu decidiu adotar, temporariamente, novas medidas restritivas no Hospital Geral de Nova Iguaçu a partir desta quinta-feira (19).

Serão afetadas a circulação de pessoas, visitas aos internos terão horários e números de pessoas modificados. Algumas cirurgias também ficarão suspensas durante o período e as entrevistas serão realizadas somente pela central de relacionamento da unidade.

A decisão da Prefeitura vem no momento em que a Secretaria de Estado de Saúde solicitou um aumento de leitos para covid-19 no Hospital Modular, também em Nova Iguaçu, para atender pacientes exclusivamente da Baixada Fluminense. Nesta semana, a ocupação de leitos do estado, que vem crescendo, alcançou 70% do total.

Veja abaixo, as medidas adotadas no Hospital da Posse:

– As visitas aos pacientes só serão permitidas aos sábados e domingos, de 14h às 16h, conforme o setor de internação;– Apenas uma pessoa poderá fazer a visita que terá duração máxima de dez minutos. A entrada só será permitida com uso de máscara e calçado fechado;– Só será permitido acompanhante que esteja com ciclo vacinal completo contra a Covid-19, ou seja, aqueles que receberam duas doses ou dose única da vacina há 15 dias;– Durante este período, as entrevistas médicas com informações dos pacientes acontecerão diariamente por telefone. É fundamental que o familiar deixe mais de um número para contato;– As famílias que não receberem as notícias poderão enviar um e-mail para [email protected] , com o nome completo do paciente para que o setor responsável entre em contato;– As cirurgias eletivas estão temporariamente suspensas;