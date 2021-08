Iguaçuanos em busca de um novo emprego podem acessar o portal da Setrab em busca de vagas. - Divulgação.

Publicado 18/08/2021 18:00

Moradores de Nova Iguaçu em busca de uma vaga de trabalho tem à disposição 247 nesta semana. Este é o número de oportunidades disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov/secretaria/trabalho.

As vagas de Região Metropolitana estão divididas pelas seguintes especialidades: 45 vagas para operador de teleatendimento ativo, 9 para orientador de tráfego para estacionamento e 30 para vendedor pracista, entre outras. Para o iguaçuano interessado se inscrever, é necessário comparecer ao Sine, que fica na Rua Doutor Luiz Guimarães, número 956, no Centro, levando consigo documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Lá, o sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. O secretário estadual de Trabalho e Renda, Léo Vieira, destacou o aumento do número de vagas disponíveis para a região.

“Com quase dois meses de trabalho, nós conseguimos, pela primeira vez, dobrar o número de vagas que vinham sendo oferecidas. Isso é sinal de que estamos no caminho certo. Isso é apenas o começo, tenho certeza de que vamos viver dias melhores”, disse.