Publicado 18/08/2021 14:45

Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjuntos com policiais da Paraíba, prenderam um homem, identificado como Noel Augustinho, suspeito de estuprar a neta, de apenas oito anos. O crime ocorreu a cerca de dois meses, em Nova Iguaçu e foi denunciado pelos familiares do acusado, que fugiu para o estado da região Nordeste. Ele foi capturado na cidade de Pocinhos e trazido para o Rio de Janeiro, onde responderá pelo crime.

Segundo a denúncia recebida pela polícia, além da neta, o homem também teria abusado do próprio filho, utilizando, inclusive, práticas de zoofilia. A criança sempre tentava contar aos parentes sobre os abusos, mas como os relatos eram, de acordo com os policiais, aterrorizantes, eram desmentidos pelo suspeito. Mas devido a repetição do caso, os familiares procuraram a 56ª DP (Comendador Soares) e registraram o caso.

Ao realizar diligências ao local apontado como moradia, em Nova Iguaçu, os agentes constataram a fuga e, após um trabalho de inteligência e investigação, descobriu seu paradeiro no interior da Paraíba. Houve um contato com policiais daquele estado, que ajudaram na prisão. Trazido de volta para o Rio, ele ficará à disposição da Justiça e vai responder por estupro vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão.