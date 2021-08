Técnicos colheram amostras do solo na Serra do Vulcão para projeto de reflorestamento. - Divulgação

Publicado 18/08/2021 09:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu deu nesta semana mais um passo no projeto Floresta do Amanhã, que tem objetivo de plantar 38 hectares - em torno de 70 mil novas árvores - na área da Serra do Vulcão, dentro de Parque Natural Municipal. Nesta semana, agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciando o trabalho de coleta de amostras do solo da área.

O projeto é uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Ambiente e o governo municipal de Nova Iguaçu. No total estão previstos 150 hectares de reflorestamento na cidade, contemplando as unidades de conservação da APA Morro Agudo e da Reserva Biológica do Tinguá, totalizando em torno de 300 mil arvores.

A cidade de Nova Iguaçu é uma das poucas cidades a ter um Plano de Mata Atlântica, que prevê proteção, ampliação e conexão dos fragmentos de florestas existentes na cidade.