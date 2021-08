Detran fará serviços de identificação civil em mutirão neste sábado. - Divulgação

Detran fará serviços de identificação civil em mutirão neste sábado.Divulgação

Publicado 18/08/2021 17:00

O Detran de Nova Iguaçu participará de mais um mutirão de serviços neste sábado (21). A unidade de Nova Iguaçu vai realizar os seguintes serviços: de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda; serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva; serviços de identificação civil e serviço de solicitação de carteira da SEAP.

Para evitar aglomerações, somente pessoas que realizarem o atendimento prévio serão atendidas. Para fazer a solicitação, é preciso acessar o site do

Detran (www.detran.rj.gov.br) ou então ligar para o tele atendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042. O número de vagas é limitado, informa o presidente do órgão, Adolfo Konder, que destaca os atendimentos realizados no período de pandemia.

“Além dos mutirões, que já atenderam cerca de 170 mil pessoas aos sábados, retomamos a vistoria itinerante, levando os serviços veiculares aos municípios que não possuem postos de vistoria. Mesmo com as medidas de distanciamento, estamos trabalhando para disponibilizar o maior número de vagas à população fluminense”, disse.

O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos e que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.