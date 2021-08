Secretaria de Saúde pede abertura de leitos para covid-19 no Hospital Modular de Nova Iguaçu. - DIVULGAÇÃO

Publicado 18/08/2021 15:31

Um documento da Secretaria de Estado de Saúde solicita a abertura de novos leitos para a covid-19 no Hospital Modular, em Nova Iguaçu, para atender a moradores da Baixada Fluminense. Ainda segundo o órgão, a central de regulação de leitos do estado está apreensiva quanto à ocupação devido ao aumento considerável de casos nos últimos dias.

Apesar de estar com cerca de 50% da população vacinada, o estado está passando por um aumento de internações em parte devido à grande disseminação da chamada variante delta do coronavírus, que tem o Rio de Janeiro como epicentro no país. Algumas cidades já estão sem leitos disponíveis, enquanto outras estão próximas da ocupação máxima.

O pedido de leitos para o Hospital Estadual Ricardo Cruz é motivado pelo fato de moradores da Baixada Fluminense trabalharem e frequentarem com regularidade a capital, que concentra o maior número de infecções pela variante Delta.

Em março deste ano, as ocupações em leitos para a covid no estado do Rio de Janeiro chegou a 90%. Desde então, o estado entrou em um período de queda, interrompido agora neste mês de agosto, com o novo aumento de internações, chegando a 70% na rede estadual.