Casal é morto por homem que acreditava que eles transmitiram Covid-19 para seus pais, que morreram em decorrência da doença - Reprodução Facebook

Casal é morto por homem que acreditava que eles transmitiram Covid-19 para seus pais, que morreram em decorrência da doençaReprodução Facebook

Publicado 17/08/2021 20:46 | Atualizado 17/08/2021 20:59

Goiânia - Um homem que perdeu o pai e o irmão por causa da Covid-19 matou um casal que teria transmitido a doença para eles. O crime aconteceu em Itumbiara, cidade da região sul de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram mortas em um galpão onde trabalhavam. O criminoso, que não teve o nome divulgado, disparou cerca de 20 tiros. O homem foi atingido na cabeça e a mulher, no rosto.

Publicidade

Já o filho do casal Flanklaber Silva e Silva Junior, de 21 anos, filho do falecido, foi atingido na perna, sofreu uma fratura e foi socorrido em seguida.

"Eles estavam sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de ter transmitido covid-19 para a família do atirador. O suspeito foi ao local para vingar a morte dos parentes", declarou o delegado que investiga o caso, Felipe Sala, de acordo com o portal UOL.

Publicidade

A polícia faz buscas para localizar o atirador, que está foragido.