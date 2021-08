Iguaçuanos estão entre os que mais tiveram contratos do Supera RJ aprovados. - Foto: Divulgação.

Iguaçuanos estão entre os que mais tiveram contratos do Supera RJ aprovados.Foto: Divulgação.

A cidade de Nova Iguaçu foi uma das que mais tiveram contratos aprovados dentro do Supera RJ. O programa do governo estadual tem como objetivo oferecer auxílio a trabalhadores, além de financiamento a microempreendedores que tiveram dificuldades em manter empregos e negócios durante o período de pandemia.

Entre os contratos aprovados, a maioria da área do comércio varejista, setor alimentício (restaurantes e lanchonetes) e microempreendedores individuais e autônomos, entre os quais costureiros, cabeleireiros e manicures. Ao todo já foi liberado pelo governo estadual cerca de R$ 50 milhões em todo o Rio de Janeiro e há projeção para mais R$ 300 milhões até o fim do ano.

Aos novos interessados em requerer o benefício, o governo do estado informou que segue aberto o cadastro para micro e pequenas empresas, no entanto, ainda não há previsão para a retomada de novas inscrições para MEI’s e autônomos no site da Agerio. O volume inicial de solicitações dessa classe foi muito alto e, por enquanto, seguem suspensas.