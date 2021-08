Cidade possui apenas duas pessoas internadas com o novo coronavírus, segundo a Prefeitura - Foto: Jheyce Correia

Cidade possui apenas duas pessoas internadas com o novo coronavírus, segundo a PrefeituraFoto: Jheyce Correia

Publicado 18/08/2021 19:05

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, chegou à maca de 2.798 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. São os números do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa terça-feira (17). Número de óbitos em decorrência da doença no município se mantém na marca de 51.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo governo municipal, nesse momento dois pacientes estão internados com a Covid-19, enquanto nove pessoas seguem em isolamento domiciliar. A cidade lidera o ranking de imunização contra a Covid-19 na região já vacinou mais de 50% da população com a primeira dose da vacina, segundo Prefeitura.