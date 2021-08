Cidade vai passar por nova eleição majoritária, após anulação do pleito de 2020 - Foto: Rômullo Espíndola

Publicado 13/08/2021 11:03

SILVA JARDIM - Os candidatos à Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, na eleição suplementar marcada para o dia 12 de setembro, divulgaram suas agendas de campanhas para esta sexta-feira (13). Desde o último dia 7 de agosto, estão liberados atos de campanha, como: a realização de reuniões, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda pela internet.

Fabrício de Napinho (PSD)

O candidato do Partido Social Democrático, Fabrício de Napinho, vai inaugurar seu comitê de campanha às 17h. O local escolhido fica na Rua Augusto Antônio de Amorim, nº 195, no antigo Bar do Napinho, no bairro Caju.

Juninho Peruca (Podemos)

O candidato do Podemos, Juninho Peruca, também escolheu esta sexta para inauguração do seu comitê de campanha, que ficará localizado na Rua Luiz Gomes, 453, no Centro da cidade. Além da inauguração de seu comitê, Juninho convocou a população para um ‘adesivaço’ em veículos, no mesmo horário.

Maira de Jaime (PROS)

A candidata do Partido Republicano da Ordem Social, Maira de Jaime, adiou sua agenda desta sexta para o próximo sábado (14) devido ao mau tempo e possibilidade de chuva. A partir das 15h terá um ‘adesivaço’ em veículos e, logo após, inauguração do seu comitê de campanha na Rua Luiz Gomes, em frente à Igreja Católica, no Centro da cidade.

*Candidatos apresentados em ordem alfabética.