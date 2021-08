Fabrício de Napinho, Juninho Peruca e Maira de Jaime concorrem em novo pleito suplementar - Foto: Reprodução

Fabrício de Napinho, Juninho Peruca e Maira de Jaime concorrem em novo pleito suplementarFoto: Reprodução

Publicado 07/08/2021 02:09

SILVA JARDIM – A eleição suplementar de Silva Jardim, no interior do Rio, está marcada para o próximo dia 12 de setembro e já é possível saber quem serão os candidatos, que vão concorrer ao cargo majoritário na cidade com cerca de 19 mil eleitores aptos a votar. O município conhecido por suas áreas florestais e, principalmente por sua força econômica na área rural, possui três candidatos à Prefeitura. Conheça, em ordem alfabética, cada um deles:



Fabrício de Napinho (PSD): Fabrício Azevedo Lima Campos, conhecido popularmente como Fabrício de Napinho, foi eleito vereador do município nas eleições de 2020 com 391 votos. Ele é casado e possui filhos. Seu vice será Norcivan Correa Valviesse, conhecido como Fifico. Policial militar reformado, que foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2016, tendo sido o 4º vereador mais votado, com 597 votos. Ele é natural de Silva Jardim, tem 55 anos, é casado e tem uma filha.



Juninho Peruca (Podemos): Luiz Evandro Macedo de Barros Júnior, conhecido como Juninho Peruca, tem 30 anos, já atuou como secretário de Esporte da cidade e foi o vereador eleito mais votado no ano passado com 650 votos. Ele é natural de Niterói, possui união estável há 14 anos e é pai de uma menina. Seu vice escolhido foi Rubens Cavalcante de Souza, conhecido como Rubinho Cavalcante, de 44 anos, natural de Rio Piracicaba, em Minas Gerais, mora em Silva Jardim desde 1995. Ele é casado e possui dois filhos.



Maira de Jaime (PROS): Maira Branco Monteiro, conhecida como Maira de Jaime, nome do seu esposo, que foi o candidato a prefeito mais votado nas eleições majoritárias de 2020. Ela tem 38 anos e possui três filhos. O vice em sua chapa será o líder religioso Marcos João Soares, conhecido apenas por Marcos João. Ele possui 46 anos.



Nova eleição