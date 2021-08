Programa de Microcrédito é uma ação da Agerio em parceria com o governo municipal - Foto: Divulgação

Programa de Microcrédito é uma ação da Agerio em parceria com o governo municipalFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2021 11:55

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, inaugurou nessa quarta-feira (4) um espaço exclusivo de atendimento ao empreendedor local. Segundo o governo municipal, a iniciativa cria um canal exclusivo para os empresários da cidade acessarem as linhas de crédito da Agência Estadual de Fomento do RJ (Agerio). O polo fica localizado na Loja 7, do Espaço Cultura e Lazer Paulo Rodrigues Alexandre.

O Programa de Microcrédito é uma ação da Agerio em parceria com o governo municipal, que busca minimizar os efeitos da crise junto aos empreendedores do município, especialmente os pequenos e microempresários. De acordo com a Prefeitura, trata-se de uma importante ferramenta de manutenção e criação de postos de trabalho na cidade.

Publicidade

Em publicação nas redes sociais, a administração municipal explicou que o programa consiste na disponibilização de crédito aos empreendedores do município com condições melhores, buscando minimizar os efeitos da crise econômica causada em decorrência da pandemia da Covid-19.