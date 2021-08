Serão realizados teste de Covid-19, aferição de pressão, exercícios físicos, palestras, dentre outras ações - Foto: Divulgação

Serão realizados teste de Covid-19, aferição de pressão, exercícios físicos, palestras, dentre outras açõesFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2021 12:03

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio das suas secretarias de Saúde e Esporte e Lazer, está promovendo diversas ações em celebração ao Dia Nacional da Saúde, que é comemorado nesta quinta-feira (5). De acordo com governo municipal, as ações estão sendo realizadas no Espaço Cultura e Lazer Paulo Rodrigues Alexandre, das 9h às 13h.

Pelo menos 18 ações serão ofertadas aos moradores da cidade para celebrar a data, que busca gerar reflexão de como as pessoas estão cuidando da sua saúde. Confira o cronograma de programações divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim:

Publicidade

Aula de zumba/Academia da Saúde;

Teste rápido covid-19;

Teste rápido sífilis/HIV/ hepatite B e C;

Teste glicemia;

Aferição pressão;

Orientação sobre cartão SUS;

Consulta Nutricional;

Vacinação influenza;

Atualização Carteira vacinação;

Distribuição caderneta Adolescente;

Aplicação de flúor e higiene bucal;

Coleta de preventivo;

Saúde do Idoso e doenças crônicas;

Orientação sobre tabagismo;

Vitamina-A;

Atualização do programa Bolsa Família;

Informações do programa teste pezinho;

Planejamento familiar e Saúde metal.