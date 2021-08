Selo "Rio Amigo dos Animais" - Divulgação

Selo "Rio Amigo dos Animais"Divulgação

Publicado 04/08/2021 16:11

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), criou o selo de reponsabilidade social “Rio Amigo dos Animais”, para reconhecer ações realizadas em prol dos animais e destacar a importância de parcerias do público-privadas para a realização de políticas públicas no setor.

O selo será concedido após o preenchimento de requisitos a serem avaliados pela SMPDA, como medidas contra maus-tratos, campanhas de adoção e ações educativas, atividades voluntárias de protetores do bem-estar animal, acolhimento de animais vítimas de abandono, patrocínio de eventos destinados a causa animal, entre outros.

A Secretaria vai conceder o selo a empresas privadas e personalidades, e aos representantes de órgãos públicos e/ou representantes do Poder Legislativo que se destaquem na política municipal de proteção e defesa dos animais. Para conseguir o selo “Rio Amigo dos Animais”, o requerente precisa preencher formulário declarando a forma de ação ou patrocínio realizado em prol da causa animal, comprovando o exercício, trabalho voluntário em atividades ao tema.