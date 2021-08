Nome da vítima não foi divulgado pela 120ª Delegacia Policial, que investiga o caso - Foto: Lucas Madureira

Publicado 05/08/2021 19:25

SILVA JARDIM – Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (5) no distrito de Aldeia Velha, em Silva Jardim, no interior do Rio. O corpo da vítima foi encontrado na Estrada da Peroba, trecho que liga a principal via de acesso à localidade a BR-101. De acordo com a Polícia Militar, foi realizado perícia no local e corpo foi removido por volta das 6h.

Ainda segundo a corporação, os agentes foram acionados por volta de 0h30 e ao chegar no local, a vítima já estava sem vida. Segundo relato de moradores da região, o lugar onde o corpo foi encontrado é conhecido por ser local de “desova” de vítimas de assassinatos. O caso foi registrado na 120ª Delegacia Policial, que investiga as circunstâncias do crime.