Cláudio Castro tem 15 dias para analisar a medida Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 07:00

Candidatos afastados do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros, em 2002, esperam que o governador em exercício Cláudio Castro (PSC) sancione o projeto de lei que os autoriza a reassumirem suas funções.

O projeto de lei 3154/2020, de autoria de Renato Zaca (PRTB), foi aprovado pela Assembleia Legislativa (Alerj) no último dia 24. Castro tem até 15 dias úteis para analisar o texto.



A proposta pede que o governo tome as providências administrativas necessárias para agilizar a reassunção dos candidatos, cujos nomes já foram publicados em boletins internos da corporação e os processos estão em andamento desde então.



"Há uma carência de soldados no Corpo de Bombeiros, e não é razoável que homens e mulheres aprovados no concurso e em todas as etapas continuem afastados, com processos se arrastando há anos", defendeu o deputado.