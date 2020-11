Derrotado: Presidente Bolsonaro declara, em live, apoio ao Candidato a Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 10:44

Rio - Os candidatos a prefeito apoiados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tiveram uma derrota expressiva nas eleições municipais deste ano. Dos 13 candidatos, apenas dois chegaram ao segundo turno, e ambos perderam. No primeiro turno, nove foram derrotados e apenas dois se elegeram: em Ipatinga (MG) e Parnaíba (PI).

No segundo turno do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), candidato à reeleição, sofreu uma derrota esmagadora: teve apenas 35,93% dos votos, contra 64,07% de Eduardo Paes (DEM). Em Fortaleza, no Ceará, a disputa foi mais apertada: capitão Wagner (PROS), apoiado por Bolsonaro, teve 48,31% dos votos, contra 51,69% de Sarto, eleito pelo PDT.

Publicidade

Já no primeiro turno, candidatos apoiados pelo presidente se deram mal tanto nas disputas pela Prefeitura, quanto pelas vagas para as Câmaras de Vereadores: de 45 vereadores apoiados, apenas 10 se elegeram. 35 não tiveram votos suficientes - incluindo a Wal do Açaí (Republicanos), que foi apontada como funcionária fantasma do gabinete de Bolsonaro quando ele era deputado, e disputou a eleição com o nome "Wal Bolsonaro". Ela recebeu um total de 266 votos.

Em São Paulo (SP), o candidato a prefeito apoiado por Bolsonaro, Celso Russomano (Republicanos), ficou em quarto lugar, com 10,50% dos votos. Em Belo Horizonte (MG), Bruno Engler (PRTB) não chegou nem a 10% dos votos. A delegada Patrícia (PODE), apoiada pelo presidente, ficou em quarto lugar no Recife (PE). Também houve derrotas em Manaus (AM), Santos (SP), Sobral (CE), Cabo Frio (RJ), Cabedelo (PB) e Criciúma (SC).

Publicidade

Os dois apoiados por Bolsonaro que se elegeram no primeiro turno foram Gustavo Nunes (PSL), que venceu a corrida pela prefeitura de Ipatinga (MG) com 40,90% dos votos, e Mão Santa (DEM), que será o novo prefeito de Parnaíba (PI) com 68,34% dos votos.