Município segue o Plano Nacional de Imunização (PNI)Foto: Rômullo Espíndola

Publicado 09/08/2021 11:44

SILVA JARDIM – Pessoas na faixa etária entre 28 e 32 anos começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (9), em Silva Jardim, no interior do Rio. No total, oito bairros irão receber as doses para esta fase da campanha de imunização destinada ao público geral, de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o cronograma divulgado nas redes sociais, a nova fase da campanha de imunização deve durar até a próxima quinta-feira (12), com a imunização acontecendo nas unidades de saúde de todos os bairros, das 8h30 às 12h. É necessário ser cadastrado em umas das unidades de saúde do município para receber a primeira dose da vacina.