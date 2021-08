O nome da vítima não foi divulgado - Foto: Google Maps

Publicado 18/08/2021 13:14 | Atualizado 18/08/2021 14:05

SILVA JARDIM - Um idoso passou mal e morreu na manhã do último domingo (15), em um ponto de ônibus na BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com testemunhas, o homem estava próximo a uma passarela, aguardando para embarcar no transporte coletivo, quando teria sofrido um infarto e morrido às margens da rodovia.

Ainda de acordo com moradores, o idoso era morador do Norte Fluminense e teria passado o fim de semana na casa de um irmão, no bairro Lucilândia. Informações sobre o velório e enterro não foram divulgadas pela família. O nome da vítima não foi divulgado.