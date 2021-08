Rio anunciou calendário para adolescentes de até 15 anos - Divulgação

Publicado 19/08/2021 10:09 | Atualizado 19/08/2021 14:47

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quarta-feira, o calendário de vacinação contra a covid-19 para adolescentes de até 15 anos . O imunizante usado será o da Pfizer, único liberado pela Anvisa para esta faixa etária. O calendário seguirá escalonado, com três dias para cada idade e começa na segunda-feira (23).

Confira o calendário:

23/08 - Meninas de 17 anos

24/08 - Meninos de 17 anos

25/08 - 17 anos ou mais

26/08 - Meninas de 16 anos

27/08 - Meninos de 16 anos

28/08 - 16 anos o mais

30/08 - Meninas de 15 anos

31/08 - Meninos de 15 anos

Vale destacar que o primeiro calendário divulgado na parte da tarde pelo prefeito Eduardo Paes não estava especificado que os dias seriam divididos por gêneros, mas à noite ele foi atualizado pela Secretaria municipal de Saúde (SMS).

Alguns internautas questionaram se os adolescentes precisariam estar acompanhados dos seus responsáveis no dia da imunização. Em nota, a SMS respondeu: "Preferencialmente sim. Mas os adolescentes serão atendidos nos postos de vacinação mesmo se não estiverem acompanhados de seus responsáveis. É válido lembrar da importância de apresentar documento de identidade, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação".

Especificamente para os adolescentes com deficiência não haverá escalonamento e a partir dos 12 anos eles já podem se vacinar de segunda-feira em diante. Pessoas com esta condição, adultos ou adolescentes, devem apresentar laudo da rede publica ou particular; cartões de gratuidade no transporte publico; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de uma pessoa com deficiência.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) encerra esta semana a vacinação da população adulta contra a covid-19.